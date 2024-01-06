Тоня Матвієнко прокоментувала, чому з Мірзояном більше не хоче дітей

Українська співачка Тоня Матвієнко, яка раніше оприлюднила останні слова її мами Ніни Матвієнко перед смертю, зізналася, чи хоче ще дітей.

Виконавиця чесно відповіла, що більше про нащадків не замислюється, адже наразі у неї інші пріоритети. Окрім того, Матвієнко навела ще один аргумент, який не дозволить їй з чоловіком, музикантом Арсеном Мірзояном планувати дітей:

"Одразу кажу "ні". Я вже не така молода, це дуже важко і відповідально. Нема з ким дітей залишати. Раніше мама була з Ніною. Ні, ні, ні. Я не домашня, мені кудись треба їхати. Ні, ніякі діти. Я своє вже, все, досить. Це ж здоров'я, мені вже за 40", - прокоментувала Матвієнко в інтерв'ю Олексію Суханову.

Тоня Матвієнко з мамою та доньками / Фото: instagram.com/tonya_matvienko

На запитання ведучого, а якщо чоловік Тоні Арсен Мірзоян захоче ще дітей, артистка відповіла: "Перехоче!".

Також Матвієнко додала, що навряд її чоловік планує ще нащадків, оскільки необхідно забезпечити тих, що є:

"Він не захоче. Тому що у нього ж ще від першого шлюбу двоє синів. Це ж треба всіх їх забезпечувати, це ж не іграшки. Це відповідальність. Вистачить. Треба про себе трохи подумати. Я тоді розвалюсь, якщо буде ще одна дитина. Дайте мені зібратись. Волосся випадає, я худну кожен день", - розповіла Матвієнко.

Арсен Мірзоян з дітьми від першого шлюбу

Тоня Матвієнко і Арсен Мірзоян з донькою Ніною / Фото: instagram.com/tonya_matvienko

Зазначимо, що у Тоні Матвієнко від першого шлюбу є 25-річна донька Уляна, у шлюбі з Арсеном Мірзояном артистка народила доньку Ніну, якій зараз 7 років. Також у Мірзояна є двоє синів від попередніх стосунків.

Нагадаємо, раніше Тоня Матвієнко вперше розповіла, чому мама Ніна Матвієнко намагалася відмовити її від шлюбу з Арсеном Мірзояном і як намагалася на це вплинути.

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