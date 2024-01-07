Як сьогодні зміниться погода в Україні

В Україні у неділю, 7 січня, прогнозують складні погодні умови.

Про це повідомляє Український гідрометеоцентр.

У південній частині вдень можливий дощ. Температура повітря +5... +10℃, в Криму до +16℃.

Вітер буде східний та південно-східний, 7-12 м/с.

У північних, Волинській та Рівненській областях місцями невеликий сніг. Температура протягом доби -7... -12℃, в Чернігівській та Сумській областях місцями -15... -20℃.

На решті території прогнозують складні погодні умови: дощ та мокрий сніг, ожеледь, налипання мокрого снігу, хуртовина. Вдень у більшості центральних та Донецькій областях значні опади. Температура -4... + 1℃.

Вітер північно-східний, 7-12 м/с, в більшості західних, центральних та східних областей пориви 15-20 м/с. На дорогах, крім півдня, ожеледиця.

На Київщині та в столиці буде хмарно, місцями невеликий сніг, на дорогах ожеледиця.

Вітер північно-східний, 7-12 м/с. По області прогнозують зниження температури до -7... -12℃. У Києві - до -8... -10℃.

Раніше стало відомо, що через негоду на низці основних автошляхів України можуть запроваджуватися обмеження руху, щоб розчистити сніг.

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