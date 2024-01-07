Как сегодня изменится погода в Украине

В Украине в воскресенье, 7 января, прогнозируют сложные погодные условия.

Об этом сообщает Украинский гидрометеоцентр.

В южной части днем возможен дождь. Температура воздуха +5...+10℃, в Крыму до +16℃.

Ветер будет восточный и юго-восточный, 7-12 м/с.

В северных, Волынской и Ровенской областях местами небольшой снег. Температура в течение суток -7...-12℃, в Черниговской и Сумской областях местами -15...-20℃.

На остальной территории прогнозируют сложные погодные условия: дождь и мокрый снег, гололедица, налипание мокрого снега, метель. Днем в большинстве центральных и Донецкой областях сильные осадки. Температура -4...+1℃.

Ветер северо-восточный, 7-12 м/с, в большинстве западных, центральных и восточных областей порывы 15-20 м/с. На дорогах, кроме юга, гололедица.

В Киевской области и в столице будет облачно, местами небольшой снег, на дорогах гололедица.

Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. По области прогнозируют понижение температуры до -7...-12℃. В Киеве – до -8…-10℃.

Ранее стало известно, что из-за непогоды на ряде основных автодорог Украины могут вводиться ограничения движения, чтобы расчистить снег.

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