Тоня Матвієнко вперше оприлюднила останні словами мами і довела до сліз

Українська співачка Тоня Матвієнко вперше оприлюднила останні слова своєї мами, Народної артистки України Ніни Матвієнко, і довела до сліз.

У відвертому інтерв'ю донька Ніни Митрофанівни дала дозвіл на оприлюднення останніх слів її мами, які вона записала їй в аудіоповідомленні. У ньому Народна артистка України зізнається, що її життя промайнуло досить швидко. Вона завжди була щиро закохана у життя, тому їй здавалося, що стан здоров'я ніколи не підведе.

Ніна Матвієнко / Фото: instagram.com/zhvl_official

"Любила життя! Тільки сама не встигла нажитися. Поки заробляла, поки бігала, не взріла, коли воно закінчилося так швидко... Треба було мені кожен рік ходити перевірятися. Але ж нічого не боліло, чого ж перевірятися?", - йдеться в аудіоповідомленні Ніни Матвієнко, наданому Тонею Олексію Суханову.

Втім, навіть в останні дні свого життя легендарна співачка не забувала про Україну. Тому закликала молитися за Батьківщину. І додала, що дійсно відчувала себе дитиною рідної землі й ладна була пригорнути її близько до серця. До того ж талановита Ніна Митрофанівна зізналася, що просила в України дати пожити їй якомога довше.

Ніна Матвієнко з донькою / Фото: instagram.com/tonya_matvienko

"Моліться за Україну! Вона варта цієї молитви. Я вперше відчула, що я її дитина… Вибач… Якби могла, пригорнула б до серця всю, всю, всю… Там стільки квітів для неї всередині, стільки ніжності і болі… Матінку… всю цю святу земельку. Кожен день з нею говорила. Кожен день просила поносить мене довше", - зі сльозами промовила Ніна Митрофанівна до своєї доньки в аудіоповідомленні.

До слова, Тоня Матвієнко розповіла, що її мама часто любила записувати аудіоповідомлення близькому оточенню. Зокрема, в одному з них, легендарна українська виконавиця зазначала, що вона "до останнього ще крутилася на одній нозі". Мовляв, дуже любила танцювати. Втім, 8 жовтня 2023 року Народна артистка України Ніна Матвієнко пішла з життя.

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