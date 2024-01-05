Тоня Матвієнко вперше оприлюднила останні словами мами і довела до сліз

Артистка записала останнє аудіоповідомлення для доньки.
Українська співачка Тоня Матвієнко вперше оприлюднила останні слова своєї мами, Народної артистки України Ніни Матвієнко, і довела до сліз.
У відвертому інтерв'ю донька Ніни Митрофанівни дала дозвіл на оприлюднення останніх слів її мами, які вона записала їй в аудіоповідомленні. У ньому Народна артистка України зізнається, що її життя промайнуло досить швидко. Вона завжди була щиро закохана у життя, тому їй здавалося, що стан здоров'я ніколи не підведе.
"Любила життя! Тільки сама не встигла нажитися. Поки заробляла, поки бігала, не взріла, коли воно закінчилося так швидко... Треба було мені кожен рік ходити перевірятися. Але ж нічого не боліло, чого ж перевірятися?", - йдеться в аудіоповідомленні Ніни Матвієнко, наданому Тонею Олексію Суханову.
Втім, навіть в останні дні свого життя легендарна співачка не забувала про Україну. Тому закликала молитися за Батьківщину. І додала, що дійсно відчувала себе дитиною рідної землі й ладна була пригорнути її близько до серця. До того ж талановита Ніна Митрофанівна зізналася, що просила в України дати пожити їй якомога довше.
"Моліться за Україну! Вона варта цієї молитви. Я вперше відчула, що я її дитина… Вибач… Якби могла, пригорнула б до серця всю, всю, всю… Там стільки квітів для неї всередині, стільки ніжності і болі… Матінку… всю цю святу земельку. Кожен день з нею говорила. Кожен день просила поносить мене довше", - зі сльозами промовила Ніна Митрофанівна до своєї доньки в аудіоповідомленні.
До слова, Тоня Матвієнко розповіла, що її мама часто любила записувати аудіоповідомлення близькому оточенню. Зокрема, в одному з них, легендарна українська виконавиця зазначала, що вона "до останнього ще крутилася на одній нозі". Мовляв, дуже любила танцювати. Втім, 8 жовтня 2023 року Народна артистка України Ніна Матвієнко пішла з життя.
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