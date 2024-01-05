Taurus для України: експерт пояснив, чому Німеччина зволікає

Нерішучість Німеччини в питанні передавання Україні крилатих ракет Taurus спантеличує європейських союзників і ставить під сумнів прагнення Берліна до лідерства в ЄС, зазначив Густав Грессель.

Крилаті ракети Taurus допомогли б Україні зберегти тиск на російський Чорноморський флот і продовжити експорт зерна через Чорне море. Тож Німеччині потрібні раціональні дебати щодо переваг доправлення Taurus, планування заміни та узгодження засобів оборони і стримування з вимогами підтримки України.

Про це в коментарі ТСН.ua сказав старший науковий співробітник Європейської ради з міжнародних відносин (ECFR) Густав Грессель.

"Транспортування (морем – ред.) дозволяє експортувати значно більші обсяги, ніж автомобільний або залізничний транспорт. Це надзвичайно важливо для економіки України під час війни, оскільки виробництво зерна залишається джерелом зайнятості, податкових надходжень та іноземної валюти. Особливо, коли західна фінансова допомога майже безсумнівна, створення власних доходів є важливим", – зазначив він.

Густав Грессель розповів, що крилаті ракети Taurus особливо підходять для ураження цілей на окупованих територіях, оскільки їхня система навігації та наведення не покладається на сигнали GPS, що пом’якшує вплив фальсифікації GPS російськими військами радіоелектронної боротьби та обмежує ефективність багатьох поставлених США ракет, зброї, яка покладається на GPS.

"Наведені канцлером Німеччини причини не доправляти Taurus наразі не переконливі: Україна вимагає геоприв’язки для навігаційної системи для стрільби ракетами Taurus. Вони засекречені, і було наведено аргумент, що вони не можуть бути обміняні. Але насправді Україна отримує секретні дані німецької розвідки, зокрема дані супутникової розвідки. Отже, вже існує протокол для обміну даними, який можна змінити, щоб охопити й ці. Зрештою, надавши лише геодані для окупованих районів, Берлін міг би обмежити використання цих крилатих ракет ними", – пояснив науковець.

За словами Гресселя, канцлер Німеччини назвав юридичні причини проти постачання, як-от необхідність мандату Бундестагу відправити військових за кордон, щоб допомогти Україні інтегрувати ракети в їхні радянські літаки. "Цей аргумент вводить в оману, оскільки системна інтеграція для іноземних клієнтів здійснюється компанією (MBDA Germany), а не німецьким Бундесвером. Крім того, юридичні експерти канцлерства не ретельно вивчили та проаналізували правові обмеження, з якими нібито стикається Німеччина. Інші голоси в німецькому оборонному співтоваристві закликають до обережності, оскільки Taurus є основною німецькою системою глибокого удару, яка завдає ударів по російському тилу в потенційному випадку, передбаченому Статтею 5. Незважаючи на те, що Німеччина придбала 75 JASSM для F-35, вона вважається менш надійною з огляду на її залежність від GPS, і багато хто віддає перевагу Taurus як набагато кращій зброї", – пояснив співрозмовник.

На відміну від Великої Британії та Франції, які вже розробляють наступника SCALP/Storm Shadow, Німеччина, за словами Гресселя, не має найближчого наступника Taurus і має намір використовувати цю ракету до 2040-х років.

"Заміна має бути розроблена під час розробки проєкту FCAS, до запуску якого залишаються десятиліття. Німці не лише побоюються, що німецькі запаси вичерпаються, а й того, що росіяни побачать ракету, що діє в Україні, і отримають уявлення про протидію ракеті та характеристики непомітності", – каже він.

Старший науковий співробітник ECFR повідомив, що плани оборони НАТО передбачають використання Німеччиною більшої кількості ракет Taurus, ніж вона має зараз, і набагато більшої кількості ракет, ніж вона підтримує в готовому стані, на випадок можливої російської агресії проти НАТО. "Щоб узгодити оборонні пріоритети НАТО, уряд Німеччини повинен розглянути можливість відновлення виробництва. Якщо так, то старші покоління Taurus можна було б віддати Україні та випробувати. Виходячи з українського досвіду, можна вдосконалити штучне наведення та протидію, щоб із більшою надійністю долати російську ППО", – каже науковець.

Густав Грессель наголосив, що Німеччині потрібні раціональні дебати щодо переваг доправлення Taurus, планування заміни та узгодження засобів оборони і стримування з вимогами підтримки України. "Однак нинішня відсутність дебатів чи дискусій, що обертаються навколо причин, яких не існує, спантеличує європейських союзників Німеччини та ставить під сумнів прагнення Берліна до лідерства в ЄС", – резюмував науковець.

Нагадаємо, уряд Німеччини зараз не постачатиме Україні далекобійні ракети Taurus.

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