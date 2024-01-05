Taurus для Украины: эксперт объяснил, почему Германия медлит

Нерешительность Германии в вопросе передачи Украине крылатых ракет Taurus сбивает с толку европейских союзников и ставит под сомнение стремление Берлина к лидерству в ЕС, отметил Густав Грессель.

Крылатые ракеты Taurus помогли бы Украине сохранить давление на российский Черноморский флот и продолжить экспорт зерна через Черное море. Поэтому Германии нужны рациональные дебаты о преимуществах доставки Taurus, планировании замены и согласования средств обороны и сдерживании с требованиями поддержки Украины.

Об этом в комментарии ТСН.ua сказал старший научный сотрудник Европейского совета по международным отношениям (ECFR) Густав Грессель.

"Транспортирование (морем — ред.) позволяет экспортировать значительно большие объемы, чем автомобильный или железнодорожный транспорт. Это чрезвычайно важно для экономики Украины во время войны, поскольку производство зерна остается источником занятости, налоговых поступлений и иностранной валюты. Особенно когда западная финансовая помощь почти несомненно, создание собственных доходов важно", – отметил он.

Густав Грессель рассказал, что крылатые ракеты Taurus особенно подходят для поражения целей на оккупированных территориях, поскольку их система навигации и наводки не полагается на сигналы GPS, что смягчает влияние фальсификации GPS российскими войсками радиоэлектронной борьбы, что ограничивает эффективность многих поставленных США ракет, оружия, которое полагается на GPS.

"Приведенные канцлером Германии причины не доставлять Taurus пока не убедительны: Украина требует геопривязки для навигационной системы для стрельбы ракетами Taurus. Они засекречены, и был приведен аргумент, что они не могут быть обменены. Но на самом деле Украина получает секретные данные немецкой разведки, в частности, данные спутниковой разведки. Следовательно, уже существует протокол для обмена данными, который можно изменить, чтобы охватить и эти. В конце концов, предоставив только геоданные для оккупированных районов, Берлин мог бы ограничить использование этих крылатых ракет ими", — пояснил ученый.

По словам Гресселя, канцлер Германии назвал юридические причины против поставок, такие как необходимость мандата Бундестага отправить военных за границу, чтобы помочь Украине интегрировать ракету в их советские самолеты. "Этот аргумент вводит в заблуждение, поскольку системная интеграция для иностранных клиентов осуществляется компанией (MBDA Germany), а не немецким Бундесвером. Кроме того, юридические эксперты канцлерства не тщательно изучили и проанализировали правовые ограничения, с которыми якобы сталкивается Германия. Другие голоса в немецком оборонном сообществе призывают к осторожности, поскольку Taurus является основной немецкой системой глубокого удара, наносящей удары по российскому тылу в потенциальном случае, предусмотренном Статьей 5. Несмотря на то, что Германия приобрела 75 JASSM для F-35, он считается менее надежным ввиду его зависимости от GPS, и многие предпочитают Taurus как гораздо лучшему оружию", — объяснил собеседник.

В отличие от Великобритании и Франции, уже разрабатывающих преемника SCALP/Storm Shadow, Германия, по словам Гресселя, не имеет ближайшего преемника Taurus и намерена использовать эту ракету до 2040-х годов.

"Замена должна быть разработана при разработке проекта FCAS, до запуска которого остаются десятилетия. Немцы не только опасаются, что немецкие запасы иссякнут, но и того, что россияне увидят действующую в Украине ракету и получат представление о противодействии ракеты и характеристиках незаметности", – говорит он.

Старший научный сотрудник ECFR сообщил, что планы обороны НАТО предусматривают использование Германией большего количества ракет Taurus, чем сейчас, и гораздо большего количества ракет, чем она поддерживает в готовом состоянии, на случай возможной российской агрессии против НАТО. "Чтобы согласовать оборонные приоритеты НАТО, правительство Германии должно рассмотреть возможность возобновления производства. Если да, то старшие поколения Taurus можно было бы отдать Украине и испытать. Исходя из украинского опыта, можно усовершенствовать искусственное наведение и противодействие, чтобы с большей надежностью преодолевать российскую ПВО", – говорит ученый.

Густав Грессель подчеркнул, что Германии нужны рациональные дебаты относительно преимуществ доставки Taurus, планирования замены и согласования средств обороны и сдерживания с требованиями поддержки Украины. "Однако нынешнее отсутствие дебатов или дискуссий, обращающихся вокруг несужествующих причин, сбивает с толку европейских союзников Германии и ставит под сомнение стремление Берлина к лидерству в ЕС", — резюмировал ученый.

Напомним, правительство Германии сейчас не будет поставлять Украине дальнобойные ракеты Taurus.

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