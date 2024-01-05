Прикрепите втулку к пылесосу и включите его: вы удивитесь, какую популярную проблему можно решить

Для многих людей самым настоящим кошмаром является мытье окон. Ведь приходится изрядно поработать, чтобы они стали чистыми во всех местах.

Хотя самой популярной проблемой являются появляющиеся на стекле разводы, существует еще одна, о которой мало кто говорит. Речь идет о нижней части рамы, в которой постоянно накапливается тяжело вычистить грязь.

К счастью, пользователь Instagram под псевдонимом @acleanbee нашел достаточно простой, но эффективный способ, как очистить грязь даже с труднодоступных мест.

Окно – это не только стеклопакет, поэтому, чтобы в доме было действительно чисто, нужно позаботиться и о чистоте рамы. Однако об этом важном месте очень часто забывают. Со временем здесь скапливается так много разной грязи, что окно даже может плохо закрываться.

Больше сухих листьев, насекомых и пыльцы попадают в нижнюю часть рамы, которая расположена сразу под створкой. При этом пространство настолько узкое, что убрать весь этот мусор очень сложно.

Большинство людей для этого используют пылесос, но диаметр трубы слишком широк и поэтому большая часть грязи остается в раме. Но с этой проблемой можно справиться.

Возьмите втулку от туалетной бумаги или бумажных полотенец, прикрепите ее к трубе пылесоса, сплющите конец и вы сможете без проблем попасть даже в наиболее узкое место, чтобы там убрать. После этого нужно только провести бумажным полотенцем или чистой тряпкой, чтобы собрать остатки грязи.

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