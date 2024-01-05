Быстро и без царапин: как избавиться от льда на лобовом стекле автомобиля

Способ №1: прогреть машину

Конечно, это самый простой и действенный вариант. Особенно, если в вашем автомобиле есть автообогрев стекла, тогда весь процесс займет всего несколько минут. Если его нет, можно включить печь на режим обдува, который направлен на стекло. Конечно, в этом случае придется подождать немного дольше. При наличии в автомобильном климат-контроле, процесс борьбы с обледенением лобового стекла еще проще. Вентилятор включается на максимальную мощность, и поток воздуха направляется на стекло. Конечно, нужно выбрать подходящую функцию. Заметим, что при обогреве стекла не следует использовать дворники. Они могут примерзнуть и только навредят.

Способ №2: специальное средство

Существуют и специальные средства, помогающие бороться с обледенением. Но лучше заливать их в омыватель и распылитель, потому что дворниками для снятия льда с лобового стекла, как мы уже говорили, воспользоваться не стоит. При прогревании автомобиля нужно также распылить небольшое количество средства снаружи. Так процесс снятия оледенения ускорится.

Если у вас нет специального средства под рукой, можно использовать обычный спирт. Его также распыляют снаружи на лобовом стекле, чтобы лед быстрее расстался. Также можете приготовить средство по антифризу и воде (на одну часть антифриза требуется две части воды). Жидкость лучше вылить в распылитель, хорошо перемешать и распылить на поверхность лобового стекла. Уже через несколько минут вы можете без проблем снять лед с помощью куска ткани.

Способ №3: накрыть стекло заранее

Как избавиться от оледенения лобового стекла / Фото: Pexels

Если ваш автомобиль стоит на открытом воздухе, можете заранее подумать о проблеме оледенения. В магазинах продается специальное стекло на стекло, но можно воспользоваться старым покрывалом, брезентом или любой другой тонкой тканью. А чтобы дворники не примерзли к стеклу, водители советуют вставлять между ними и поверхностью коробку со спичками. Только не поднимайте дворники вверх, ведь это может растянуть пружину.

Что нельзя использовать, когда избавляетесь от льда на лобовом стекле

В первую очередь, стоит запомнить, что использовать сразу скребок или щетку для снятия льда не стоит. Боковое стекло вы можете им чистить без особого вреда, но с лобовым совсем другая история. Лобовое стекло изготовляют из прочного многослойного материала, который очень подвержен появлению царапин. Скребок пригодится только тогда, когда машину немного посыпало снегом, но льда нет. Или, чтобы убрать остатки льда.

Нельзя пользоваться уксусом для снятия льда со лобового стекла, хотя в Сети можно встретить такие советы. В частности, на форумах пишут, что нужно вечером разбрызгать на лобовое стекло уксус, разведенный с водой. Но таковой способ не работает. Тем более уксус – кислота, а потому может повредить краску, если попадет на другие поверхности автомобиля.

Ни в коем случае нельзя использовать кипяток или горячую воду. Этим вы можете нанести серьезный урон. Из-за резкого перепада температуры на стекле могут даже появиться трещины.

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