Россияне убили жителя Херсонщины во время обстрела

Спасатели смогли достать тело мужчины из-под завалов только на следующий день после атаки.

Российские войска обстреляли село Ивановка Херсонской области, в результате чего погиб местный житель.

Об этом глава Херсонской ОВА Александр Прокудин сообщил в Сети 11 января.

В результате российских обстрелов в Ивановке был уничтожен один из жилых домов.

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"Из-под завалов дома спасатели достали тело погибшего мужчины. Сейчас его личность устанавливается", — написал Прокудин.

Как уточнили в Херсонской областной прокуратуре, обстрел по Ивановке захватчики устроили 10 января. Из-за повторных атак правоохранители и спасатели почти сутки пытались добраться до места происшествия. И уже 11 января из-под завалов деблокировали тело погибшего мужчины.

Начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны, что связано с умышленным убийством.

Напомним, российские захватчики 10 января также убили мирного жителя Донецкой области.

В тот же день войска РФ совершили 29 обстрелов по приграничным территориям и населенным пунктам Сумской области.

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