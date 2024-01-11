Росіяни вбили жителя Херсонщини під час обстрілу

Рятувальники змогли дістати тіло чоловіка з-під завалів лише наступного дня після атаки.
Російські війська обстріляли село Іванівка Херсонської області, внаслідок чого загинув місцевий житель.
Про це очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив у Мережі 11 січня.
Внаслідок російських обстрілів у Іванівці було знищено один із житлових будинків.
"З-під завалів оселі рятувальники дістали тіло загиблого чоловіка. Нині його особа встановлюється", – написав Прокудін.
Як уточнили у Херсонській обласній прокуратурі, обстріл по Іванівці загарбники влаштували 10 січня. Через повторні атаки правоохоронці та рятувальники майже добу намагалися дістатися місця події. І вже 11 січня з-під завалів деблокували тіло загиблого чоловіка.
Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, що поєднано із умисним вбивством.
Нагадаємо, російські загарбники 10 січня також вбили мирного жителя Донецької області.
Того ж дня війська РФ здійснили 29 обстрілів по прикордонних територіях та населених пунктів Сумської області.
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