Росіяни вбили на Донеччині ще одного мирного мешканця

Протягом минулої доби, 10 січня, російські окупанти вбила одного мешканця в Донецькій області. Загалом від початку повномасштабного вторгнення в регіоні загинула 1831 людина.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.

"За 10 січня росіяни вбили 1 жителя Донеччини — в Залізному", - йдеться у дописі.

За словами Філашкіна, наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Кількість загиблих мешканців Донеччини від 24 лютого 2024-го. / Фото: Telegram начальника Донецької ОВА Вадима Філашкіна

Нагадаємо, станом на 10 січня 2024-го правоохоронці ідентифікували тіла сімох загиблих внаслідок російського ракетного обстрілу Покровського району Донецької області. Серед них 3-річна дитина. Ідентифікація тіл досі триває.

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