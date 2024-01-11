На Сумщині пролунало сто вибухів

Стала відома ситуація на прикордонні Сумщини станом на 21.00 10 січня 2024.

Про це інформує Сумська обласна військова адміністрація у соціальних мережах.

Протягом дня росіяни здійснили 29 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 100 вибухів. Обстрілів зазнали Юнаківська, Хотінська, Краснопільська, Білопільська, Новослобідська, Шалигинська, Есманьська, Зноб-Новгородська, Середино-Будська, Свеська громади.

Білопільська громада: ворог бив з мінометів (18 вибухів).

Есманська громада: здійснено скидання ВОГ з БпЛА (1 вибух) та обстріли з мінометів (13 вибухів) і артилерії (8 вибухів).

Свеська громада: зафіксовано мінометні обстріли (8 вибухів), артобстріл (2 вибухи) та обстріл зі стрілецької зброї.

Краснопільська громада: 9 мін скинули росіяни на територію громади.

Середино-Будська громада: були мінометний обстріл (2 вибухи) та артобстріли (6 вибухів).

Юнаківська громада: здійснено мінометний обстріл (5 вибухів) та обстріл з артилерії (5 вибухів).

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Зноб-Новгородська громада: зафіксовано мінометний обстріл (2 вибухи) та обстріл з РСЗВ (8 вибухів).

Шалигинська громада: був здійснено мінометний обстріл (3 вибухи).

Новослобідська громада: ворог вдарив з мінометів (5 вибухів).

Хотінська громада: здійснено мінометний обстріл (5 вибухів).

Нагадаємо, протягом дня 9 січня росіяни здійснили 21 обстріл прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 74 вибухи. Обстрілів зазнали Краснопільська, Білопільська, Миропільська, Великописарівська, Новослобідська, Есманьська, Зноб-Новгородська, Середино-Будська, Свеська громади.

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