На Сумщині пролунало сто вибухів

Ворог продовжує атакувати Сумщину.
Стала відома ситуація на прикордонні Сумщини станом на 21.00 10 січня 2024.
Про це інформує Сумська обласна військова адміністрація у соціальних мережах.
Протягом дня росіяни здійснили 29 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 100 вибухів. Обстрілів зазнали Юнаківська, Хотінська, Краснопільська, Білопільська, Новослобідська, Шалигинська, Есманьська, Зноб-Новгородська, Середино-Будська, Свеська громади.
- Білопільська громада: ворог бив з мінометів (18 вибухів).
- Есманська громада: здійснено скидання ВОГ з БпЛА (1 вибух) та обстріли з мінометів (13 вибухів) і артилерії (8 вибухів).
- Свеська громада: зафіксовано мінометні обстріли (8 вибухів), артобстріл (2 вибухи) та обстріл зі стрілецької зброї.
- Краснопільська громада: 9 мін скинули росіяни на територію громади.
- Середино-Будська громада: були мінометний обстріл (2 вибухи) та артобстріли (6 вибухів).
- Юнаківська громада: здійснено мінометний обстріл (5 вибухів) та обстріл з артилерії (5 вибухів).
- Зноб-Новгородська громада: зафіксовано мінометний обстріл (2 вибухи) та обстріл з РСЗВ (8 вибухів).
- Шалигинська громада: був здійснено мінометний обстріл (3 вибухи).
- Новослобідська громада: ворог вдарив з мінометів (5 вибухів).
- Хотінська громада: здійснено мінометний обстріл (5 вибухів).
Нагадаємо, протягом дня 9 січня росіяни здійснили 21 обстріл прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 74 вибухи. Обстрілів зазнали Краснопільська, Білопільська, Миропільська, Великописарівська, Новослобідська, Есманьська, Зноб-Новгородська, Середино-Будська, Свеська громади.
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