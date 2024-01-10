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На Сумщині пролунало 74 вибухи

На Сумщині пролунало 74 вибухи

Ворог продовжує атакувати Сумську область

Ворог 21 раз обстріляв Сумську область

Стала відома ситуація на прикордонні Сумської області станом на 21.00 9 січня 2024 року. 

Про це інформує Сумська обласна військова адміністрація у соціальних мережах.

Протягом дня росіяни здійснили 21 обстріл прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 74 вибухи. Обстрілів зазнали Краснопільська, Білопільська, Миропільська, Великописарівська, Новослобідська, Есманьська, Зноб-Новгородська, Середино-Будська, Свеська громади.

  • Білопільська громада: ворог бив з мінометів (15 вибухів) та артилерії (10 вибухів).
  • Есманьська громада: здійснено кулеметний обстріл та мінометні обстріли (2 вибухи).
  • Краснопільська громада: росіяни по території громади вдарили з артилерії (10 вибухів), мінометів (2 вибухи). Також відбулася атака БпЛА типу «Шахед», зафіксовано (2 вибухи). Внаслідок атаки пошкоджено Будинок культури, приватні будинки, лінії електропередач.
  • Миропільська громада: зафіксовано обстріл ПТУР (1 вибух).
  • Новослобідська громада: 3 міни скинув ворог на територію громади (3 вибухи).
  • Зноб-Новгородська громада: був артилерійський обстріл (3 вибухи).
  • Середино-Будська громада: здійснено артилерійський обстріл (5 вибухів).
  • Свеська громада: зафіксовано артилерійський обстріл (6 вибухів).
  • Великописарівська громада: був артилерійський обстріл (8 вибухів).

Нагадаємо, в ОВА показали наслідки "прильоту" по гуртожитку у Дніпру після атаки "Шахедами" (фото).

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