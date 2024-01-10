На Сумщині пролунало 74 вибухи

Ворог 21 раз обстріляв Сумську область

Стала відома ситуація на прикордонні Сумської області станом на 21.00 9 січня 2024 року.

Про це інформує Сумська обласна військова адміністрація у соціальних мережах.

Протягом дня росіяни здійснили 21 обстріл прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 74 вибухи. Обстрілів зазнали Краснопільська, Білопільська, Миропільська, Великописарівська, Новослобідська, Есманьська, Зноб-Новгородська, Середино-Будська, Свеська громади.

Білопільська громада: ворог бив з мінометів (15 вибухів) та артилерії (10 вибухів).

Есманьська громада: здійснено кулеметний обстріл та мінометні обстріли (2 вибухи).

Краснопільська громада: росіяни по території громади вдарили з артилерії (10 вибухів), мінометів (2 вибухи). Також відбулася атака БпЛА типу «Шахед», зафіксовано (2 вибухи). Внаслідок атаки пошкоджено Будинок культури, приватні будинки, лінії електропередач.

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Миропільська громада: зафіксовано обстріл ПТУР (1 вибух).

Новослобідська громада: 3 міни скинув ворог на територію громади (3 вибухи).

Зноб-Новгородська громада: був артилерійський обстріл (3 вибухи).

Середино-Будська громада: здійснено артилерійський обстріл (5 вибухів).

Свеська громада: зафіксовано артилерійський обстріл (6 вибухів).

Великописарівська громада: був артилерійський обстріл (8 вибухів).

Нагадаємо, в ОВА показали наслідки "прильоту" по гуртожитку у Дніпру після атаки "Шахедами" (фото).

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