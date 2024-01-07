Удар "Шахедами" по Дніпру: наслідки "прильоту" по гуртожитку – фото

У Дніпрі 6 січня під час чергової атаки РФ ударними безпілотниками один із них влучив у гуртожиток, де мешкали 22 родини. У результаті атаки двоє людей отримали поранення.

Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак показав наслідки "прильоту" по житловій будівлі.

"Холодний вітер гуляє по коридорах і квартирах, бо немає жодної вцілілої шибки. Підлога всіяна битим склом. Потрощені меблі. Люди, які мішками виносять уламки зі своїх осель. Лагодять, що можуть. Такий вигляд має дніпровський гуртожиток, у якому мешкають понад два десятки родин. Йому дісталося найбільше під час вчорашньої вечірньої атаки шахедами", - йдеться у повідомленні.

Наслідки удару "шахедами" по гуртожитку у Дніпрі

Наслідки удару "шахедами" по гуртожитку у Дніпрі

Наслідки удару "шахедами" по гуртожитку у Дніпрі

Наслідки удару "шахедами" по гуртожитку у Дніпрі

Наслідки удару "шахедами" по гуртожитку у Дніпрі

Наслідки удару "шахедами" по гуртожитку у Дніпрі

Наслідки удару "шахедами" по гуртожитку у Дніпрі

Наслідки удару "шахедами" по гуртожитку у Дніпрі

Як додав Лисак, на місці продовжує працювати мобільний пункт прийому звернень. Поліцейські вже обробили майже півсотні заяв про пошкоджене майно.

Нагадаємо, 7 січня окупанти вгатили у церкву під Херсоном.

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