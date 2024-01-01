Годжес дав невтішний прогноз щодо членства України в НАТО

Колишній командувач військами США в Європі генерал-лейтенант у відставці Бен Годжес не налаштований оптимістично щодо результатів Вашингтонського саміту НАТО 2024 року у контексті запрошення України. Проте він наголосив, що Альянс стане кращим того самого дня, коли прийме Україну.

Про це він сказав в ефірі телемарафону.

"Я не налаштований оптимістично – я не чую висловів чи розмов, які вказували б на те, що 2024 року у Вашингтоні результат може бути успішнішим, ніж 2023-го у Вільнюсі. Я дивлюся на Орбана в Угорщині, на Фіцо у Словаччині – вони обидва зараз виконують кремлівську роботу у різні способи усередині ЄС", - прокоментував генерал.

Годжес також зауважив, що Україні треба справді допомогти здобути перемогу, бо це відповідає інтересам Америки. Тому слід продовжувати виступати за підтримку вступу України до Альянсу.

"НАТО стане кращим того самого дня, коли прийме Україну. Але я буду чесний з вами та моїми українськими друзями – я зараз не дуже оптимістичний, що ми побачимо щось краще порівняно з тим, що ми побачили на саміті НАТО у Вільнюсі", - резюмував екскомандувач Сухопутних сил США у Європі.

Нагадаємо, Годжес пояснив, коли Україна отримає допомогу від США.

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