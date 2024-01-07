Удар "Шахедами" по Днепру: последствия "прилета" по общежитию – фото

В Днепре 6 января во время очередной атаки РФ ударными беспилотниками один из них попал в общежитие, где проживали 22 семьи. В результате атаки два человека получили ранения.

Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак показал последствия "прилета" по жилому зданию.

"Холодный ветер гуляет по коридорам и квартирам, потому что нет ни одного уцелевшего стекла. Пол усеян битым стеклом. Разбитая мебель. Люди, которые мешками выносят обломки из своих жилищ. Чинят, что могут. Так выглядит днепровское общежитие, в котором живут более двух десяток семнй. Ему досталось больше всего во время вчерашней вечерней атаки шахедами", — говорится в сообщении.

Последствия удара "шахедами" по общежитию в Днепре

Последствия удара "шахедами" по общежитию в Днепре

Последствия удара "шахедами" по общежитию в Днепре

Последствия удара "шахедами" по общежитию в Днепре

Последствия удара "шахедами" по общежитию в Днепре

Последствия удара "шахедами" по общежитию в Днепре

Последствия удара "шахедами" по общежитию в Днепре

Последствия удара "шахедами" по общежитию в Днепре

Как добавил Лысак, на месте продолжает работать мобильный пункт приема обращений. Полицейские уже обработали около полусотни заявлений о поврежденном имуществе.

Напомним, 7 января оккупанты ударили в церковь под Херсоном.

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