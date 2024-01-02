Посилення мобілізації в Дніпрі: співробітникам ТЦК дозволили перевіряти документи та оглядати речі – чи законно це

Адвокатка пояснила, чи можуть співробітники ТЦК перевіряти документи та за яких підстав.

На території Дніпровського та Синельниківського районів Дніпропетровщини впровадили додаткові заходи воєнного стану. Співробітникам територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК СП) надали право перевіряти документи та оглядати речі громадян.

Про це повідомили на сайті Синельниківської міської ради та сторінці Новоолександрівської громади Дніпровського району у Facebook.

Про що йдеться в наказі

Спільний наказ № 137/0/13-23/4916/189/442 видали Дніпропетровська обласна військова адміністрація, Оперативне угруповання військ "Харків", Оперативне угруповання військ "Херсон" та Оперативне угруповання військ "Запоріжжя".

У документі йдеться, що на Дніпропетровщині:

встановлено, на строк дії правового режиму воєнного стану, особливий режим в’їзду і виїзду, обмеження свободи пересування громадян, іноземців та осіб без громадянства, а також руху транспортних засобів;

запроваджено перевірку документів та огляд речей у осіб, в порядку визначеному постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2021 р. №1456.

надано право перевірки документів та огляду речей в осіб військовослужбовцям територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

Наказом також утворено комендатуру у Синельниківському районі. Керівником призначили начальника Синельниківського районного ТЦК СП Євгена Шкная. У Дніпровському районі комендантом призначили Олександра Щура.

На яких підставах у вас можуть перевіряти документи

Адвокатка Марина Бекало у коментарі сайту ТСН.ua розповіла, що перевірка документів громадян є заходом правового режиму воєнного стану. Але такі заходи мають здійснюватися уповноваженими особами та виключно з підстав, що визначені профільним законодавством.

Так, згідно до ст. 8 Закону України “Про правовий режим воєнного стану”, в період дії воєнного стану військове командування разом із військовими адміністраціями (у разі їх утворення) можуть самостійно або із залученням органів державної влади чи місцевого самоврядування запроваджувати та здійснювати в межах тимчасових обмежень конституційних прав і свобод людини і громадянина, а також прав і законних інтересів юридичних осіб, заходи правового режиму воєнного стану.

До таких заходів відноситься: перевірка документів у осіб, огляд речей, транспортних засобів, багажу та вантажів, службових приміщень і житла громадян, у порядку визначеному Кабміном.

Порядок, підстави перевірки документів під час воєнного стану, а також коло осіб які мають на це повноваження, визначений Постановою КМУ від 29 грудня 2021 р. № 1456.

Так, вичерпними підставами для перевірки документів у осіб згідно до вказаної Постанови КМУ, є:

якщо особа має зовнішні ознаки, схожі на ознаки особи, яка перебуває в розшуку , або безвісно зниклої особи;

, або безвісно зниклої особи; якщо існує достатньо підстав вважати, що особа вчинила або має намір вчинити правопорушення ;

; якщо особа перебуває на території чи об’єкті із спеціальним режимом;

із спеціальним режимом; якщо в особи є зброя, боєприпаси, наркотичні засоби та інші речі, обіг яких обмежений або заборонений або для зберігання, використання чи перевезення яких потрібен дозвіл, якщо встановити такі права іншим чином не можливо;

обіг яких обмежений або заборонений або для зберігання, використання чи перевезення яких потрібен дозвіл, якщо встановити такі права іншим чином не можливо; якщо особа перебуває в місці вчинення кримінального, адміністративного правопорушення або дорожньо-транспортної пригоди , іншої надзвичайної події;

, іншої надзвичайної події; якщо зовнішні ознаки особи чи транспортного засобу або дії особи дають достатні підстави вважати, що особа причетна до вчинення правопорушення , транспортний засіб може бути знаряддям чи об’єктом вчинення правопорушення;

, транспортний засіб може бути знаряддям чи об’єктом вчинення правопорушення; порушення особою відповідних заборон, введених на території, де запроваджено правовий режим воєнного стану.

Тобто перевіряти у громадян документи можливо виключно з підстав, що визначені вище в переліку.

“Якщо громадянин не вчиняє жодного правопорушення та не викликає обгрунтованих підстав вважати, що вчинив або має намір вчинити правопорушення, або має при собі зброю, наркотичні речовини тощо, то здійснювати перевірку документів такої особи не мають право”, – розповіла Марина Бекало.

Чи можуть співробітники ТЦК СП перевіряти документи

Згідно до зазначеної вище Постанови КМУ, військовим командуванням разом із військовою адміністрацією видається наказ про перевірку документів у осіб, огляд речей, транспортних засобів, багажу та вантажів, службових приміщень і житла громадян, за яким призначається комендант.

Наказ Дніпропетровської обласної військової адміністрації від 18.12.2023 року на здійснення таких заходів містить доручення про призначення коменданта, який в свою чергу має надати повноваження на здійснення таких заходів виключно уповноваженим особам Національної поліції, СБУ, Національної гвардії, Держприкордонслужби, ДМС, Держмитслужби та Збройних Сил, які визначені в наказі коменданта.

“Тобто здійснювати перевірку документів у громадян мають виключно службові особи Нацполіції, Нацгвардії, Держприкордонслужби, ДМС, Держмитслужби та ЗСУ, які мають бути визначені наказом коменданта”, – розповіла Марина Бекало.

Адвокатка зазначила, що ТЦК СП не відносяться до зазначеного переліку компетентних органів. А отже, військовослужбовці ТЦК та СП не можуть бути уповноважені на здійснення таких заходів правового режиму воєнного стану, як: перевірка документів, огляд речей, транспортних засобів, багажу та вантажів, службових приміщень і житла громадян. Такі повноваження також не передбачені Положенням про територіальні центри комплектування та соціальної підтримки, затвердженим від 23 лютого 2022 року № 154.

“А тому такі дії, як перевірка документів громадян, огляд речей, транспортних засобів військовими ТЦК СП будуть кваліфікуватися як перевищення службових повноважень”, – підкреслила Марина Бекало.

Нагадаємо, на кордоні в пунктах пропуску на виїзд з України утворилися затори. У соцмережах повідомляють, що деякі люди вже добу стоять у черзі. Прикордонники підтвердили, що можуть вимагати у чоловіків документи від ТЦК.

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