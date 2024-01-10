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Українські військові попередили про загрозу застосування ворогом балістики

Українські військові попередили про загрозу застосування ворогом балістики

Ворог продовжує обстріли / Фото: t.me/povitryanatrivogaaa

Триває чергова неспокійна ніч для українців.

У ніч проти 10 січня 2024 року у низці областей на півдні України була оголошена повітряна тривога.

Зокрема, вона пролунала у Дніпропетровській, Харківській, Донецькій, Запорізькій областях. 

Пізніше Повітряні Сили ЗСУ попередили про загрозу застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена повітряна тривога.

Про це йдеться у повідомленні у соціальних мережах. 

Також моніторингові канали повідомили про серію вибухів у Покровському, що на Донбасі. 

Нагадаємо, що унаслідок обстрілу Харкова пошкоджений дитячий оздоровчий центр

Раніше в ОВА розповіли, що російські окупанти почали активніше обстрілювати населені пункти у Харківській області.

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