Українські військові попередили про загрозу застосування ворогом балістики

Триває чергова неспокійна ніч для українців.
У ніч проти 10 січня 2024 року у низці областей на півдні України була оголошена повітряна тривога.
Зокрема, вона пролунала у Дніпропетровській, Харківській, Донецькій, Запорізькій областях.
Пізніше Повітряні Сили ЗСУ попередили про загрозу застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена повітряна тривога.
Про це йдеться у повідомленні у соціальних мережах.
Також моніторингові канали повідомили про серію вибухів у Покровському, що на Донбасі.
Нагадаємо, що унаслідок обстрілу Харкова пошкоджений дитячий оздоровчий центр.
Раніше в ОВА розповіли, що російські окупанти почали активніше обстрілювати населені пункти у Харківській області.
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