В Сумской области прогремели 74 взрыва

Стала известна ситуация на пригранчии Сумской области по состоянию на 21.00 9 января 2024 года.

Об этом сообщает Сумская областная военная администрация в социальных сетях.

В течение дня россияне совершили 21 обстрел пограничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 74 взрыва. Обстрелы потерпели Краснопольская, Белопольская, Миропольская, Великописаревская, Новослободская, Эсманьская, Зноб-Новгородская, Середино-Будская, Свеская громады.

Белопольская громада: враг бил из минометов (15 взрывов) и артиллерии (10 взрывов).

Эсманьская громада: осуществлен пулеметный обстрел и минометные обстрелы (2 взрыва).

Краснопольская громада: россияне по территории громады ударили из артиллерии (10 взрывов), минометов (2 взрыва). Также произошла атака БпЛА типа «Шахед», зафиксировано (2 взрыва). В результате атаки поврежден Дом культуры, частные дома, линии электропередач.

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Миропольская громада: зафиксирован обстрел ПТУР (1 взрыв).

Новослободская громада: 3 мины сбросил враг на территорию общины (3 взрыва).

Зноб-новгородская громада: был артиллерийский обстрел (3 взрыва).

Середино-Будская громада: совершен артиллерийский обстрел (5 взрывов).

Свеская громада: зафиксирован артиллерийский обстрел (6 взрывов).

Великописаревская громада: был артиллерийский обстрел (8 взрывов).

Напомним, в ОВА показали последствия "прилета" по общежитию в Днепре после атаки "Шахедами" (фото).

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