В результате обстрела Харькова поврежден детский оздоровительный центр

К счастью, в нем не было людей.

В результате российских ударов зафиксированы повреждения территории и помещений детского оздоровительного центра в Харькове.

Об этом в сообщении в социальных сетях сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Это – исключительно гражданский объект.

Информация о пострадавших не поступала.

К счастью, в помещениях не находились люди.

Экстренные службы продолжают осмотр мест попаданий.

Данные обновляются.

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Ранее в ОВА рассказали, что российские кафиры начали активнее обстреливать населенные пункты в Харьковской области.

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