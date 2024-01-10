В результате обстрела Харькова поврежден детский оздоровительный центр

К счастью, в нем не было людей.
В результате российских ударов зафиксированы повреждения территории и помещений детского оздоровительного центра в Харькове.
Об этом в сообщении в социальных сетях сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
Это – исключительно гражданский объект.
Информация о пострадавших не поступала.
К счастью, в помещениях не находились люди.
Экстренные службы продолжают осмотр мест попаданий.
Данные обновляются.
Ранее в ОВА рассказали, что российские кафиры начали активнее обстреливать населенные пункты в Харьковской области.
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