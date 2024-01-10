РФ продолжает обстреливать Украину ракетами производства КНДР

Россия применила эти ракеты против Украины на прошлой неделе.

У Соединенных Штатов Америки есть доказательства того, что российские силы в течение последних дней продолжали применять баллистические ракеты северокорейского производства по Украине.

Об этом заявил координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, пишет Укринформ.

«Как я говорил с этой трибуны на прошлой неделе, КНДР недавно передала России пусковые установки и несколько десятков баллистических ракет. С тех пор Россия применила эти ракеты против Украины на прошлой неделе», — отметил представитель Белого дома.

США уже сообщали о первом известном запуске Россией по Украине северокорейской баллистической ракеты 30 декабря. 2 января Россия применила около десяти ракет по Запорожью, Киеву, Харькову и другим городам.

«Потом 6 января российские войска снова запустили несколько северокорейских баллистических ракет по Украине. Мы до сих пор оцениваем последствия этих ударов, но можем подтвердить, что, по крайней мере, одна из них попала по Харькову», — подчеркнул представитель Белого дома.

Соединенные Штаты Америки присоединились к совместному заявлению глав внешнеполитических ведомств 47 стран, осуждающему экспорт из КНДР и закупку Россией северокорейских баллистических ракет, а также применение этих вооружений по Украине. Представитель Белого дома также подчеркнул, что Соединенные Штаты продолжат вводить санкции против всех, кто способствует незаконной передаче оружия российскому агрессору.

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Самой эффективной помощью Украины со стороны США стало принятие Конгрессом нового пакета помощи Украине без дальнейших промедлений.

«Россия ищет помощи в таких странах, как Северная Корея и Иран. Украине нужна наша помощь, и мы призываем Конгресс помочь нам обеспечить эти потребности (украинская сторона – ред.)»,- резюмировал представитель Белого дома.

Аналитики Института исследования войны (ISW) еще раньше писали, что Россия пытается получить баллистические ракеты из-за рубежа, поскольку они при определенных обстоятельствах более эффективны для поражения целей в Украине.

Российские войска регулярно применяют баллистические ракеты малой дальности для атак по украинским городам, расположенным ближе к линии фронта, и эти ракеты, по мнению военных аналитиков, более эффективно обходят украинские системы ПВО.

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