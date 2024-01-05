В Британии отреагировали на использование армией РФ ракет Ким Чен Ына

Лондон осуждает такие действия Москвы и Пхеньяна.

Великобритания приговорила к использованию российской армией баллистического вооружения во время ударов по Украине, которое РФ получила из Северной Кореи.

Об этом сообщает Reuters.

"Британия решительно осуждает решение России использовать баллистические ракеты, полученные из Северной Кореи, в недавних атаках на Украину. Мы призываем Северную Корею прекратить поставки оружия России", — говорится в заявлении представителя британского Министерства иностранных дел.

Представитель МИД Британии подчеркнул, что против КНДР могут быть введены новые санкции за передачу России баллистических ракет.

"Британия продолжит работать со своими партнерами, чтобы гарантировать, что Северная Корея заплатит высокую цену за поддержку незаконной войны России в Украине", – добавил политик.

Кстати, по данным The Washington Post, Северная Корея могла передать Российской Федерации несколько десятков баллистических ракет для ударов по Украине.

Напомним, представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби со ссылкой на рассекреченные данные разведки заявил, что Россия использовала для массированного воздушного удара ракеты из Северной Кореи.

Члены Совбеза ООН соберутся 10 января для обсуждения поставок России северокорейских ракет. Совбез ООН созывают США. В Вашингтоне заявляют, что российские войска использовали ракеты из КНДР при массированных обстрелах Украины 30 декабря и 2 января.

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