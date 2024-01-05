У Британії відреагували на використання армією РФ ракет Кім Чен Ина

Лондон засуджує такі дії Москви та Пхеньяна.

Велика Британія засудила використання російською армією балістичного озброєння під час ударів по Україні, яке РФ отримала з Північної Кореї.

Про це повідомляє Reuters.

"Британія рішуче засуджує рішення Росії використовувати балістичні ракети, отримані з Північної Кореї, у недавніх атаках на Україну. Ми закликаємо Північну Корею припинити постачання зброї до Росії", - йдеться у заяві представника британського Міністерства закордонних справ.

Представник МЗС Британії наголосив, що проти КНДР можуть бути запроваджені нові санкції за передавання Росії балістичних ракет.

"Британія продовжить працювати зі своїми партнерами, щоб гарантувати, що Північна Корея заплатить високу ціну за підтримку незаконної війни Росії в Україні", - додав політик.

До слова, за даними The Washington Post, Північна Корея могла передати Російській Федерації декілька десятків балістичних ракет для ударів по Україні.

Нагадаємо, речник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі з посиланням на розсекречені дані розвідки заявив, що Росія використала для масованого повітряного удару ракети з Північної Кореї.

Члени Ради безпеки ООН зберуться 10 січня для обговорення постачання Росії північнокорейських ракет. Радбез ООН скликають США. У Вашингтоні заявляють, що російські війська використовували ракети з КНДР під час масованих обстрілів України 30 грудня і 2 січня.

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