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Атака дронів по Україні: які наслідки на Черкащині

Автор
Катерина СердюкКатерина Сердюк
Дата публікації
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Атака дронів по Україні: які наслідки на Черкащині

РФ атакували безпілотники / Ілюстративне фото

Деякі населені пункти знеструмлені.

Силами ППО під час повітряних тривог 5 січня знищено 5 ворожих "Шахедів". На щастя, минулось без потерпілих.

Про це написав голова Черкаської ОВА Ігор Табурець.

"У двох випадках маємо пошкодження ліній електропередач унаслідок падіння уламків БпЛА", – повідомив він.

Наразі без світла перебувають три населених пункти, ще два – частково знеструмлені. Аварійні бригади працюють.

Нагадаємо, російські загарбники в ніч проти 5 січня запустили по Україні кілька груп ударних безпілотників.

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Дата публікації
Перегляди
227
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