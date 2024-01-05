Атака дронів по Україні: які наслідки на Черкащині

Деякі населені пункти знеструмлені.
Силами ППО під час повітряних тривог 5 січня знищено 5 ворожих "Шахедів". На щастя, минулось без потерпілих.
Про це написав голова Черкаської ОВА Ігор Табурець.
"У двох випадках маємо пошкодження ліній електропередач унаслідок падіння уламків БпЛА", – повідомив він.
Наразі без світла перебувають три населених пункти, ще два – частково знеструмлені. Аварійні бригади працюють.
Нагадаємо, російські загарбники в ніч проти 5 січня запустили по Україні кілька груп ударних безпілотників.
Читайте також: