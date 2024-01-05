Загарбники вдруге за ніч атакують Україну ударними БпЛА

Окупанти запустили ударні безпілотники з півдня.
Російські загарбники в ніч проти 5 січня запустили по Україні кілька груп ударних безпілотників.
Про це йдеться у повідомленні пресслужби Повітряних сил.
У повідомленні вказується, що загарбники запустили ударні безпілотники з півдня.
"Кілька груп "шахедів" на Херсонщині, прямують на північний захід на межі Дніпропетровської та Миколаївської областей", - йдеться у повідомленні.
Пізніше у повітряних силах заявили про ще кілька груп БпЛА на Херсонщині, які рухаються на північ.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що пізно ввечері 4 січня у половині регіонів України була оголошена повітряна тривога.
Крім того, ми раніше інформували, що окупанти запустили два дрони, у ЗСУ пояснили мету росіян.
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