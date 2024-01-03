Над Дніпропетровщиною сили ППО збили 2 ворожі ракети – ОВА

Внаслідок удару по регіону є руйнування.
Пообіді 3 січня наші захисники збили в Дніпровському районі 2 ворожі ракети. На щастя, обійшлося без жертв.
Про це розповів очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
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Як зазначив Лисак, через падіння уламків виникла незначна пожежа. Зайнялася суха трава на відкритій території.
"8 атак на Нікопольщину протягом дня. Агресор бив артилерією та дронами-камікадзе. Цілив по Нікополю, Марганецькій та Червоногригорівській громадах", – додав посадовець.
Люди не постраждали, наголосив він, але є руйнування в райцентрі. Пошкоджені:
- кілька приватних будинків та господарських споруд;
- 7 сонячних панелей;
- теплиці;
- авто;
- лінії електропередач та газогін.
Раніше окупанти обстріляли Нікополь. На жаль, є загибла та поранений.
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