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Над Дніпропетровщиною сили ППО збили 2 ворожі ракети – ОВА

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Катерина СердюкКатерина Сердюк
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Над Дніпропетровщиною сили ППО збили 2 ворожі ракети – ОВА

Обстріл Дніпропетровщини 3 січня / Фото: Сергій Лисак, голова Дніпропетровської ОВА.

Внаслідок удару по регіону є руйнування.

Пообіді 3 січня наші захисники збили в Дніпровському районі 2 ворожі ракети. На щастя, обійшлося без жертв.

Про це розповів очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Обстріл Дніпропетровщини 3 січня / ©
Обстріл Дніпропетровщини 3 січня

Деталі

Як зазначив Лисак, через падіння уламків виникла незначна пожежа. Зайнялася суха трава на відкритій території.

Обстріл Дніпропетровщини 3 січня / ©
Обстріл Дніпропетровщини 3 січня

"8 атак на Нікопольщину протягом дня. Агресор бив артилерією та дронами-камікадзе. Цілив по Нікополю, Марганецькій та Червоногригорівській громадах", – додав посадовець.

Обстріл Дніпропетровщини 3 січня / ©
Обстріл Дніпропетровщини 3 січня

Люди не постраждали, наголосив він, але є руйнування в райцентрі. Пошкоджені:

  • кілька приватних будинків та господарських споруд;
  • 7 сонячних панелей;
  • теплиці;
  • авто;
  • лінії електропередач та газогін.

Раніше окупанти обстріляли Нікополь. На жаль, є загибла та поранений.

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Дата публікації
Перегляди
547
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