Мати не реагувала: на Дніпропетровщині батько ґвалтував трьох власних дітей

У Дніпропетровській області судитимуть чоловіка, який розбещував ґвалтував власних малолітніх дітей.

Про це йдеться на сайті обласної прокуратури.

За даними слідства, обвинувачений неодноразово ґвалтував двох дочок та сина, коли дружини не було вдома. На момент вчинення протиправних дій дітям було 8, 9 та 11 років. Потерпілі скаржилися матері, однак вона не реагувала.

"За неналежні умови утримання, невиконання батьківських обов’язків щодо захисту життя та здоров’я дітей жінку та чоловіка позбавили батьківських прав, а сина і доньок вилучили із неблагополучної родини", - йдеться у повідомленні відомства.

На виховання дітей прийняла прийомна сім’я, яка в подальшому дізналася про вчинені щодо них злочинні дії та повідомила в поліцію.

Обвинуваченому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Дніпрі судитимуть чоловіка, який забив до смерті співмешканку та неодноразово ґвалтував трьох її синів.

А на Хмельниччині 41-річний чоловік напоїв алкоголем 13-річну дівчину, а потім зґвалтував її, скориставшись тим, що дівчина не могла чинити опір.

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