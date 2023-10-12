У Дніпрі чоловік вбив жінку, а трьох її синів два роки постійно ґвалтував

У Дніпрі судитимуть чоловіка, який забив до смерті співмешканку та неодноразово ґвалтував трьох її синів.

Про це повідомили у Дніпропетровській обласній прокуратурі.

За інформацією слідства, у червні 2023 року між чоловіком та співмешканкою спалахнув побутовий конфлікт. Чоловік завдав жінці численні удари по голові, тулубу і кінцівках. Від отриманих травм вона померла.

Уже після затримання стало відомо про раніше скоєні чоловіком жахливі злочини. Як з'ясувалося, зловмисник протягом двох років, погрожуючи фізичною розправою, ґвалтував трьох синів співмешканки за її відсутності. На момент початку вчинення злочинів дітям було 11, 13 і 16 років.

"За результатами слідчих заходів і допиту хлопчиків із використанням методики "Зелена кімната", яка ґрунтується на міжнародних стандартах поводження з неповнолітніми, інформація щодо вчинення протиправних дій чоловіка підтвердилася", – зазначили у прокуратурі.

Наразі обвинувачений перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення.

Нагадаємо, на Хмельниччині 41-річний чоловік напоїв алкоголем 13-річну дівчину, а потім зґвалтував її, скориставшись тим, що дівчина не могла чинити опір.

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