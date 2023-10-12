В Днепре мужчина убил женщину, а троих ее сыновей два года постоянно насиловал

В Днепре будут судить мужчину, который забил до смерти сожительницу и неоднократно насиловал трех ее сыновей.

Об этом сообщили в Днепропетровской областной прокуратуре.

По информации следствия, в июне 2023 года между мужчиной и сожительницей вспыхнул бытовой конфликт. Мужчина нанес женщине многочисленные удары по голове, туловищу и конечностям. От полученных травм она скончалась.

Уже после задержания стало известно о ранее совершенных мужчиной ужасных преступлениях. Как выяснилось, злоумышленник в течение двух лет, угрожая физической расправой, насиловал трех сыновей сожительницы в ее отсутствие. К моменту начала совершения преступлений детям было 11, 13 и 16 лет.

"По результатам следственных мероприятий и допроса мальчиков с использованием методики "Зеленая комната", основанной на международных стандартах обращения с несовершеннолетними, информация о совершении противоправных действий мужчины подтвердилась", — отметили в прокуратуре.

В настоящее время обвиняемый находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение.

Напомним, на Хмельнитчине 41-летний мужчина напоил алкоголем 13-летнюю девушку, а затем изнасиловал ее, воспользовавшись тем, что девушка не могла сопротивляться.

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