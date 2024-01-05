США скликають Радбез ООН через використання Росією ракет КНДР

Члени Ради безпеки ООН зберуться 10 січня для обговорення постачання Росії ракет з Північної Кореї, які Кремль використовує для обстрілів України.

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Про це повідомив постійний представник України при ООН Сергій Кислиця.

Сполучені Штати раніше отримали інформацію про те, що КНДР та інші країни продають свої балістичні ракети Росії для війни проти України.

"США вважають, що Росія використовує додаткові ракети з КНДР, щоб знищити більше громадянської інфраструктури України та вбити українських мирних жителів", - повідомив Кислиця.

Дипломат зазначив, що російські війська використовували ракети з КНДР під час масованих обстрілів України 30 грудня і 2 січня.

"За інформацією США, нещодавно Корейська Народно-Демократична Республіка (КНДР) передала Росії пускові установки балістичних ракет і кілька десятків балістичних ракет. 30 грудня 2023 р. російські війська запустили щонайменше одну з цих балістичних ракет КНДР по Україні. 2 січня російські війська запустили кілька балістичних ракет КНДР в Україні, зокрема в рамках нічної атаки", - повідомив постпред України при ООН.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що речник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі з посиланням на розсекречені дані розвідки заявив, що в широкомасштабних атаках РФ на Україну використовувалися ракети з Північної Кореї.

Крім того, ми раніше інформували, що КНДР і Росія використовують для торгівлі зброєю спеціальну економічну зону.

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