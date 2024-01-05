Астрологічний прогноз на 5 січня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: розпочинати нові справи не слід, потрібно закінчувати ті, до роботи над якими стали раніше. Важливо звертати увагу на ідеї, які спадуть на думку цього дня, – вважається, що вони принесуть гроші та славу.

Символ дня: Химера.

Стихія дня: Земля.

Щасливе число дня: 5.

Щасливий колір дня: помаранчевий, каштановий, коричневий.

Щасливе каміння дня: раухтопаз, чорний нефрит.

За яку частину тіла відповідає: жіночі репродуктивні органи.

Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, викликані ослабленням імунітету – вони тривають довго, виснажуючи людину та позбавляючи її сил, тому необхідно одразу ж звернутися до лікаря.

Харчування дня: харчуватися потрібно помірно, а від алкоголю взагалі бажано відмовитися.

Стрижка дня: від будь-яких маніпуляцій із волоссям краще відмовитися.

Магія та містика дня: пріоритетним напрямом містичного плану цього дня є астрологія, можна не лише складати персональні гороскопи, а й переписувати астральну програму.

Сни дня: сни нинішньої ночі оманливі – вони передбачають майбутнє з точністю до навпаки, тому поганий сон обіцяє добрі події.

Табу дня: не можна відповідати ударом на удар, до того ж, не лише у переносному, а й у буквальному значенні слова.

Цитата дня: «Світу начхати на вашу самооцінку. Він вимагатиме від вас закінчити справу до того, як ви почуватиметеся впевнено» (Білл Гейтс).

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