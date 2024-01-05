"Ювентус" разбил соперника на пути в четвертьфинал Кубка Италии (видео)

"Старая синьора" шесть раз отличилась в воротах "Салернитаны".

"Ювентус" разгромил "Салернитану" в матче 1/8 финала Кубка Италии. Поединок в Турине завершился со счетом 6:1 .

Гости неожиданно вышли вперед уже на первой минуте – отличился нигерийский нападающий Чуквубуикем Иквуэмэси.

На 12-й минуте "бьянконери" отыгрались усилиями Фабио Миретти, а на 35-й минуте гол Андреа Камбьясо позволил уже туринцам оказаться в роли лидера.

На перерыв команды ушли при минимальном преимуществе "Старой синьоры" в счете. А вот во втором тайма подопечные Массимильяно Аллегри не оставили сопернику никаких шансов, еще четырежды поразив его ворота.

На 54-й минуте за "Ювентус" забил Даниэле Ругани. На 75-й минуте защитник "Салернитаны" Дилан Бронн срезал мяч в свои ворота. Завершили разгром игроки туринского клуба Кенан Йылдыз и Тимоти Веа, которые отличились на 88-й и 90+1-й минутах соответственно.

Обзор матча "Ювентус" – "Салернитана"

В четвертьфинале "Ювентус" сыграет против "Фрозиноне", который в 1/8 финала сенсационно разгромил "Наполи" (4:0). Матч состоится 10 января.

В других парах 1/8 финала встретятся "Фиорентина" – "Болонья" (9 января), "Лацио" – "Рома" (10 января) и "Милан" – "Аталанта" (10 января).

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