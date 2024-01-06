КНДР продолжает провокации со стрельбой вблизи Южной Кореи

Северная Корея второй день подряд устраивает стрельбу возле береговой зоны Южной Кореи.

Северная Корея в субботу, 6 января, снова выпустила несколько десятков артиллерийских снарядов в воды вблизи южнокорейской группы островов Йонпхьондо.

Об этом заявил Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.

Как заявил Сеул, КНДР за час, начиная с 16:00 по местному времени, выпустила около 60 артиллерийских снарядов у своего юго-западного побережья.

Южная Корея призвала Пхеньян прекратить обстрелы, "угрожающие миру на Корейском полуострове и усиливающие напряженность".

Напомним, 5 января КНДР выпустила 200 снарядов в направлении Южной Кореи. В Южной Корее издали приказ об эвакуации гражданских укрытий с западного пограничного острова Йонпен.

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