В Германии рассказали, будут ли возвращать в Украину мужчин-призывников

Федеральное правительство Германии не может заставить украинских мужчин, находящихся в стране, вернуться домой и служить в армии. Вместе с тем, Берлин будет продолжать поддерживать Украину в обороне.

Об этом заявил немецкий министр юстиции и защиты прав потребителей Марк Бушман в интервью Welt.

"Я понимаю стремление украинского правительства призвать украинских мужчин за границей на военную службу. Вызов законный. Но мы не сможем заставить никого в Германии служить за границей", — пояснил министр.

Кроме того, он скептически прокомментировал возможность возобновления обязательной военной службы граждан Германии. По его словам, с конституционной точки зрения существует проблема равенства.

"Сейчас никто не предполагает, что все пригодные к военной службе мужчины в этом году будут призваны. В Минобороны, видимо, думают о модифицированном призыве… Я тоже против обязательной военной службы по другой причине: если бы мы ее восстановили и призвали сотни тысяч молодых людей ради справедливости, мы бы устранили их с рынка труда. Дефицит рабочей силы уже является тормозным фактором экономики", — подчеркнул руководитель немецкого Минюста.

Напомним, в Эстонии заявили, что готовы выдавать Украине мужчин призывного возраста для мобилизации в ВСУ. Кроме того, Таллин даже предложил заключить соответствующее соглашение.

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