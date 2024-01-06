У Німеччині розповіли, чи будуть повертати до України чоловіків-призовників

Федеральний уряд Німеччини не може змусити українських чоловіків, які перебувають у країні повернутися додому і служити в армії. Разом з тим Берлін продовжуватиме підтримувати Україну в обороні.

Про це заявив німецький міністр юстиції та захисту прав споживачів Марко Бушман в інтерв’ю Welt.

"Я розумію прагнення українського уряду призвати українських чоловіків за кордоном на військову службу. Виклик законний. Але ми не зможемо змусити нікого в Німеччині служити за кордоном", - пояснив міністр.

Крім того, він скептично прокоментував можливість відновлення обов’язкової військової служби для громадян Німеччини. З його слів, із конституційної точки зору існує проблема рівності.

"Зараз ніхто не припускає, що всі придатні до військової служби чоловіки в цьому році будуть призвані. У Міноборони, мабуть, думають про модифікований призов… Я також проти обов’язкової військової служби з іншої причини: якби ми її відновили і призвали сотні тисяч молодих людей заради справедливості, то ми б усунули їх з ринку праці. Дефіцит робочої сили вже є гальмівним фактором економіки", - наголосив керівник німецького Мін'юсту.

Нагадаємо, в Естонії заявили, що готові видавати Україні чоловіків призовного віку для мобілізації до ЗСУ. Крім того, Таллінн навіть запропонував укласти відповідну угоду.

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