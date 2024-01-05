Зміни в мобілізації стосуватимуться чоловіків за кордоном — нардеп

Народний депутат із фракції "Слуга народу", голова української делегації в Парламентській Асамблеї НАТО Єгор Чернєв повідомив, що у законопроєкті про зміни в мобілізації фігурують чоловіки, які перебувають за кордоном.

Про це він говорив в ефірі "1+1".

За його словами, щодо цієї категорії українців “більше питань поки що, ніж відповідей".

Як відомо, до Верховної Ради України внесли законопроєкт №10378 про удосконалення мобілізації та військового обліку. Законопроєктом пропонується внести низку змін до законів про мобілізацію та військову службу.

У ньому, зокрема передбачені заходи, які можуть бути застосовані до військовозобов'язаних за відмову з'явитися до ТЦК та СП, а також покарання за ухилення від мобілізації.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео "Секрети та держтаємниця скандального законопроєкту про мобілізацію! | Єгор Чернєв"

Нагадаємо, влада також працює над питанням можливого обмеження деяких прав військовозобов'язаних українців за кордоном, які не стануть на військовий облік.

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