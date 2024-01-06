"Надо ожидать": военный эксперт предупредил об очередном мощном ударе по Украине

Военный эксперт рассказал, когда и как оккупанты устроят еще один массированный удар по Украине.

Россия, после недавней серии массированных атак на Украину, не исчерпала большой запас дронов и ракет. По разным оценкам, враг мог подготовить около 1200 ракет разных типов. Тратить весь этот запас, как это было при обстрелах прошлой зимой, то есть снижать свой стратегический запас по всем типам номенклатуры вооружений на этот раз они не будут.

Такое мнение в интервью OBOZ.UA высказал офицер резерва ВСУ военный эксперт Андрей Крамаров.

"Но даже если не влезать в стратегический запас, у россиян еще сохраняется потенциал на еще как минимум два больших массированных обстрела, используя реально всю номенклатуру ракетного вооружения. Вероятно, они их и осуществят, и это будет в ближайшее время. Интервал, который нужен противнику для корректировка целей и программного маршрута ракет — 5-7 суток", — отметил военный.

По его словам, следует ожидать, что будет как минимум еще один, третий, обстрел. Будет ли четвертый большой обстрел – это уже вопрос.

"Вероятно, это уже будет решаться по результатам оценки предварительных обстрелов, были ли достигнуты цели или нет", — пояснил Крамаров.

Военный эксперт также добавил, что прежде всего враг пытается наносить удары по предприятиям военно-промышленного комплекса, по складам со всеми типами вооружения, по местам хранения наших зенитно-ракетных комплексов, авиационного оружия, артиллерийских снарядов и т.д.

"Конечно, учитывая ухудшение погодных условий, тем более, что идет похолодание, могут быть попытки нанести удары в частности по объектам энергетической инфраструктуры. Последние разы они уделяли меньшее внимание объектам энергетической инфраструктуры, больше пытались наносить удары по Киеву и другим городам, в целом по мирному населению плюс по предприятиям ВПК и нашим местам хранения вооружений. Такими были основные цели и задачи прошлых двух обстрелов", — резюмировал Андрей Крамаров.

Напомним, 2 января Россия массированно атаковала украинские города ракетами и беспилотниками. Больше всего под удар врага попали Киев и Харьков.

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