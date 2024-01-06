КНДР продовжує провокації зі стріляниною поблизу Південної Кореї

Північна Корея другий день поспіль влаштовує стрілянину поблизу берегової зони Південної Кореї.

Північна Корея у суботу, 6 січня, знову випустила кілька десятків артилерійських снарядів у води поблизу південнокорейської групи островів Йонпхьондо.

Про це заявив Об’єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї.

Як заявив Сеул, КНДР протягом години, починаючи від 16:00 за місцевим часом, випустила близько 60 артилерійських снарядів біля свого південно-західного узбережжя.

Південна Корея закликала Пхеньян припинити обстріли, "які загрожують миру на Корейському півострові й посилюють напруженість".

Нагадаємо, 5 січня КНДР випустила 200 снарядів у напрямку Південної Кореї. У Південній Кореї видали наказ про евакуацію цивільних до укритттів із західного прикордонного острова Йонпьон.

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