Категорія
Війна
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Що відомо про ракети КНДР, якими Росія вдарила по Україні

Що відомо про ракети КНДР, якими Росія вдарила по Україні

РФ отримала підкріплення від КНДР / Фото: Associated Press

Північна Корея передала Росії партію балістичних ракет і пускових установок до них, які вже були застосовані для ударів по Україні.

КНДР передала РФ ракети KN-9 і KN-23. Однак це не балістичні ракети, а реактивні снаряди 300 мм та 600 мм відповідно.

Про особливість цих ракет пише видання "Обозреватель".

KN-9 – це 300-мм реактивний снаряд, що підходить від БМ-300 "Смерч", а платформою для створення стала не лише лінійка радянських ракет 9М55, а й китайських А-100 із запозиченням концепції пускової у китайської Weishi SY300.

Наскільки реактивні снаряди KN-9 сумісні з БМ-300 "Смерч", особливо з урахуванням відмінності навіть класичних 152-мм та 122-мм снарядів, важко сказати.

KN-23 (Hwasong-11Ga)

Найімовірніше, саме цією ракетою завдавали удару по Україні 30 грудня та 2 січня. Принаймні 2 січня по Харкову прилітала ракета, максимально схожа на KN-23.

Насамперед в уламках цієї ракети належність до KN-23 видавала як схожість із російською 9М723 ОТРК "Іскандер", на базі якої вона створювалася, так і низка конструктивних відмінностей. Наприклад, форма газодинамічних керм на хвостовій частині північнокорейської ракети коротша за ті, що на російському аналогу, прямокутної форми та зі зрізаними кутами – у той час як у 9М723 вони округлені.

KN-23 вперше показали в КНДР 2019 року, і тоді вона відразу ж привернула до себе увагу західних фахівців разючою схожістю з російською 9М723. На той момент Росія зміцнювала контакти з Іраном та КНДР, зокрема за допомогою передачі цим країнам низки технологій, серед них і ракетних.

Саме після 2014 року іранська та північнокорейська ракетні програми здійснили небувалий ривок, а KN-23 взагалі вказувала на того, хто підтримує деспотичні режими у світі. Але жодної суттєвої реакції від міжнародної спільноти на цю проблему так і не надійшло.

Щодо характеристик KN-23, то згідно з опублікованими у відкритих джерелах даними, вона має дальність польоту 690 км, масу бойової частини 500 кг і загальну масу 3,4 тонни. Всі ці характеристики, крім маси БЧ, набагато кращі за ТТХ російської 9М723, що вже викликає сумніви в їхній реалістичності.

Нагадаємо:

Росія придбала північнокорейські ракети дальністю 900 кілометрів, повідомив на брифінгу координатор Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі.

За даними Білого дому однією з придбаних у КНДР ракет Росія вдарила по Запорізькій області. "КНДР нещодавно надала Росії пускові установки для балістичних ракет і кілька балістичних ракет. 30 грудня 2023 року російські війська запустили щонайменше одну з цих північнокорейських балістичних ракет по території України. Вона приземлилася у полі в Запорізькій області", — сказав Кірбі.

Речник повітряних сил Юрій Ігнат заявив, що не може підтвердити використання Росією цих ракет. 

За даними джерел Defence Express, вже 2 січня 2024 року РФ вдарила по Харкову ракетою KN-23.

Аналітики Інституту дослідження війни (ISW) ще раніше писали, що Росія намагається отримати балістичні ракети з-за кордону, оскільки вони за певних обставин є більш ефективними для ураження цілей в Україні.

Російські війська регулярно застосовують балістичні ракети малої дальності для атак по українських містах, розташованих ближче до лінії фронту, і ці ракети, на думку військових аналітиків, більш ефективно обходять українські системи ППО.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
1257
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація