Що відомо про ракети КНДР, якими Росія вдарила по Україні

Північна Корея передала Росії партію балістичних ракет і пускових установок до них, які вже були застосовані для ударів по Україні.

КНДР передала РФ ракети KN-9 і KN-23. Однак це не балістичні ракети, а реактивні снаряди 300 мм та 600 мм відповідно.

Про особливість цих ракет пише видання "Обозреватель".

KN-9 – це 300-мм реактивний снаряд, що підходить від БМ-300 "Смерч", а платформою для створення стала не лише лінійка радянських ракет 9М55, а й китайських А-100 із запозиченням концепції пускової у китайської Weishi SY300.

Наскільки реактивні снаряди KN-9 сумісні з БМ-300 "Смерч", особливо з урахуванням відмінності навіть класичних 152-мм та 122-мм снарядів, важко сказати.

KN-23 (Hwasong-11Ga)

Найімовірніше, саме цією ракетою завдавали удару по Україні 30 грудня та 2 січня. Принаймні 2 січня по Харкову прилітала ракета, максимально схожа на KN-23.

Насамперед в уламках цієї ракети належність до KN-23 видавала як схожість із російською 9М723 ОТРК "Іскандер", на базі якої вона створювалася, так і низка конструктивних відмінностей. Наприклад, форма газодинамічних керм на хвостовій частині північнокорейської ракети коротша за ті, що на російському аналогу, прямокутної форми та зі зрізаними кутами – у той час як у 9М723 вони округлені.

KN-23 вперше показали в КНДР 2019 року, і тоді вона відразу ж привернула до себе увагу західних фахівців разючою схожістю з російською 9М723. На той момент Росія зміцнювала контакти з Іраном та КНДР, зокрема за допомогою передачі цим країнам низки технологій, серед них і ракетних.

Саме після 2014 року іранська та північнокорейська ракетні програми здійснили небувалий ривок, а KN-23 взагалі вказувала на того, хто підтримує деспотичні режими у світі. Але жодної суттєвої реакції від міжнародної спільноти на цю проблему так і не надійшло.

Щодо характеристик KN-23, то згідно з опублікованими у відкритих джерелах даними, вона має дальність польоту 690 км, масу бойової частини 500 кг і загальну масу 3,4 тонни. Всі ці характеристики, крім маси БЧ, набагато кращі за ТТХ російської 9М723, що вже викликає сумніви в їхній реалістичності.

Нагадаємо:

Росія придбала північнокорейські ракети дальністю 900 кілометрів, повідомив на брифінгу координатор Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі.

За даними Білого дому однією з придбаних у КНДР ракет Росія вдарила по Запорізькій області. "КНДР нещодавно надала Росії пускові установки для балістичних ракет і кілька балістичних ракет. 30 грудня 2023 року російські війська запустили щонайменше одну з цих північнокорейських балістичних ракет по території України. Вона приземлилася у полі в Запорізькій області", — сказав Кірбі.

Речник повітряних сил Юрій Ігнат заявив, що не може підтвердити використання Росією цих ракет.

За даними джерел Defence Express, вже 2 січня 2024 року РФ вдарила по Харкову ракетою KN-23.

Аналітики Інституту дослідження війни (ISW) ще раніше писали, що Росія намагається отримати балістичні ракети з-за кордону, оскільки вони за певних обставин є більш ефективними для ураження цілей в Україні.

Російські війська регулярно застосовують балістичні ракети малої дальності для атак по українських містах, розташованих ближче до лінії фронту, і ці ракети, на думку військових аналітиків, більш ефективно обходять українські системи ППО.

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