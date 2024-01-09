Умер Виталий Билоножко: стала известна причина его смерти

Жена артиста сообщила, почему не стало ее мужа.

Сегодня, 9 января, умер народный артист Украины Виталий Билоножко.

Трагическое известие прокомментировала супруга певца Светлана Билоножко. По ее словам, возлюбленный долгое время находился в больнице, где и оборвалась его жизнь. Причина смерти – остановка сердца в возрасте 70 лет, пишет "Гордон".

К сожалению, врачам так и не удалось спасти легендарного исполнителя.

Где и когда состоится прощание с Виталием Билоножко – сообщат чуть позже.

Светлана и Виталий Билоножко. Фото: Instagram Светланы Билоножко

В свою очередь Виталий Билоножко остается в памяти своих поклонников благодаря самым популярным его песням – "Україно мати", "Боже, дай Україні волю!", "Давайте разом заспіваєм, браття", "Чарівнице", "Щоб ти щасливою була" и другим .

Отметим, что народный артист Украины Виталий Билоножко очень часто появлялся на сцене вместе со своей женой. В частности, они со Светланой Билоножко, также певицей, неоднократно выступали в дуэте. А также совместными усилиями в 1999 году они основали Международный фестиваль семейного творчества "Мелодия двух сердец".

Напомним, 8 октября 2023 года ушла из жизни еще одна Народная артистка Украины Нина Матвиенко. Недавно ее дочь Тоня обнародовала последние слова мамы, записанные ею в больнице, и довела до слез.

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