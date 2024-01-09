Виталий Билоножко умер: где и когда состоится прощание с артистом

Стало известно, где и когда состоится прощание с народным артистом Украины, певцом Виталием Билоножко, которого не стало 9 января.

Как сообщает Дмитрий Гордон с журналисткой Олесей Бацман, прощание с известным певцом состоится в Национальной филармонии Украины в Киеве 12 января. Церемония начнется в 11:30 и продлится до 14:00.

"Прощание с Виталием Билоножко состоится в Национальной филармонии в Киеве. В пятницу, 12 января, с 11.30 до 14.00", - отметили журналисты, которые очень тесно общаются с женой Виталия Билоножко.

Виталий Билоножко

Отметим, что украинский певец Виталий Билоножко ушел из жизни утром 9 января. Печальное известие сообщил Буринский городской совет, откуда родом сам музыкант. Известно, что в последние дни своей жизни народный артист Украины находился в стенах больницы. К сожалению, врачам так и не удалось спасти 70-летнего артиста. Официальной причиной смерти стала остановка сердца.

В соцсетях многие звезды украинской эстрады уже выразили искренние соболезнования семье Виталия Васильевича, а также поделились щемящими воспоминаниями об артисте. Кто из звезд уже почтил память легендарного певца – читайте в материале.

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