Помер Віталій Білоножко: стала відома причина його смерті

Дружина артиста повідомила, чому не стало її чоловіка.

Сьогодні, 9 січня, помер народний артист України Віталій Білоножко.

Трагічну звістку прокоментувала дружина співака Світлана Білоножко. За її словами, коханий тривалий час перебував у лікарні, де й обірвалося його життя. Причина смерті – зупинка серця у віці 70 років, пише "Гордон".

На жаль, лікарям так і не вдалося врятувати легендарного виконавця.

Де та коли відбудеться прощання з Віталієм Білоножко – повідомлять трохи пізніше.

Світлана та Віталій Білоножки. Фото: Instagram Світлани Білоножко

Своєю чергою Віталій Білоножко залишається у пам'яті своїх шанувальників завдяки найпопулярнішим його пісням – "Україно мати", "Боже, дай Україні волю!", "Давайте разом заспіваєм, браття", "Чарівнице", "Щоб ти щасливою була" та іншим.

Зазначимо, народний артист України Віталій Білоножко дуже часто з'являвся на сцені разом зі своєю дружиною. Зокрема, вони зі Світланою Білоножко, яка також є співачкою, неодноразово виступали у дуеті. А також спільними зусиллями 1999 року вони заснували Міжнародний фестиваль сімейної творчості "Мелодія двох сердець".

Нагадаємо, 8 жовтня 2023 року пішла з життя ще одна Народна артистка України Ніна Матвієнко. Нещодавно її донька Тоня оприлюднила останні слова мами, записані нею у лікарні, і довела до сліз.

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