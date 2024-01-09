В Еквадорі озброєні люди захопили телевізійний ефір: що відомо

В Еквадорі невідомі озброєні люди захопили телевізійний ефір. Медійники вийшли в ефір на тлі хвилі викрадень і насильства в країні після того, як президент оголосив надзвичайний стан.

Про це пише CNN.

Чоловіки в капюшонах та зі зброєю у руках змусили персонал лягти на підлогу студії. Щобільше, на задньому плані було чути постріли та крики. Відео інциденту стало доступним у соціальних мережах, однак сигнал прямої трансляції зараз недоступний.

Національна поліція Еквадору повідомила, що спеціалізовані підрозділи відреагували на надзвичайну ситуацію.

Що відбувається в країні

У понеділок, 8 січня, президент Даніель Нобоа оголосив загальнонаціональний надзвичайний стан, адже лідер банди Адольфо "Фіто" Масіас втік із в'язниці в Гуаякілі. Вже за декілька годин після оголошення НС країну вразили кілька вибухів, викрадень та заворушень у в'язницях. Наразі відомо про щонайменше 7 поліцейських, які були викрадені у трьох різних містах.

"Зростання насильства стане випробуванням для нового президента, який виграв другий тур голосування минулого року, пообіцявши боротися зі зростаючим рівнем злочинності", - пишуть журналісти.

Як зазначається, погіршення ситуації з безпекою в країні багато в чому викликано конкуруючими злочинними організаціями, які влаштовують жорстокі та найчастіше публічні демонстрації насильства на вулицях та в'язницях країни у боротьбі за контроль над маршрутами наркотрафіку.

За даними поліції, лише цього тижня:

під час одного з викрадень, в ході якого було затримано трьох агентів, вибуховий пристрій був встановлений і підірваний в автомобілі, в якому їхали поліцейські;

в Есмеральдасі, на північному заході країни, було підпалено два автомобілі, один з яких спричинив спалах на заправній станції;

у столиці Кіто поліція виявила згорілий автомобіль зі слідами газових балонів усередині, мешканці повідомили у соціальних мережах, що чули у цьому районі гучний вибух;

поліція отримала повідомлення про вибух на пішохідному мосту неподалік Кіто;

правоохоронці виїжджали на місця понад 20 надзвичайних ситуацій у різних частинах країни.

Наразі інформації про постраждалих внаслідок вибухів немає.

Читайте також: