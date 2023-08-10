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В Еквадорі на мітингу жорстоко застрелили кандидата у президенти

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Ігор БережанськийІгор Бережанський
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В Еквадорі на мітингу жорстоко застрелили кандидата у президенти

В Еквадорі вбили кандидата в президенти Фернандо Вільявісенсіо / Фото: espreso.tv

Нападник тричі поцілив у голову політика.

В Еквадорі кандидата у президента країни Фернандо Вільявісенсіо одразу після завершення передвиборчого мітингу.

Про це інформує видання El Universo.

У повідомленні вказується, що політик проводив зустріч з виборцями у столиці країни Кіто. Після завершення мітингу невідомий відкрив стрілянину, коли Вільявісенсіо сів у автомобіль.

Повідомляється, що нападник тричі поцілив у голову політика, який помер у кареті швидкої під на шляху до лікарні.

Окрім Вільявісенсіо нападник також поранив вісім учасників мітингу.

Чинний президент держави Гільєрмо Лассо підтвердив смерть політика. Керівник країни пообіцяв розібратися у трагедії.

За даними передвиборчого опитування, він міг пройти до другого туру виборів, набравши 13,2% голосів виборців разом із лівоцентристським політиком Луїсою Гонсалес, за яку готові проголосувати 26,6%.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що через сильні дощі у місті Алаусі в Еквадорі зсувом ґрунту було зруйновано 57 будівель. Щонайменше 23 особи загинуло.

Крім того, ми раніше інформували, що в Еквадорі стався сильний землетрус магнітудою 6,9, який могли відчути понад 13 млн людей.

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Дата публікації
Перегляди
216
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