Повітряну тривогу оголошували по всій Україні

Тривога була оголошена через зліт МіГ-31К з російського аеродрому Саваслейка.

Всю територію України охопила повітряна тривога.

Про це повідомляють Повітряні сили.

"Вся Україна — ракетна небезпека! Зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка. Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги!" - йдеться у повідомленні.

Крім того, повідомлялось про небезпеку ударних БпЛА ворога у Рівненській, Волинській, Львівській та Тернопільскій областях.

Місцеві жителі повідомили про звуки вибухів на півдні Рівненщини.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що внаслідок обстрілу окупантів у Херсоні загинула 16-річна Влада Веремеєнко. Її серце зупинилося у лікарні.

Крім того, ми раніше інформували, що російські окупанти тричі обстріляли Нікопольщину в ніч проти 9 серпня, внаслідок чого є загиблий, поранені та руйнування.

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