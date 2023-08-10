Повітряну тривогу оголошували по всій Україні

Тривога була оголошена через зліт МіГ-31К з російського аеродрому Саваслейка.
Всю територію України охопила повітряна тривога.
Про це повідомляють Повітряні сили.
"Вся Україна — ракетна небезпека! Зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка. Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги!" - йдеться у повідомленні.
Крім того, повідомлялось про небезпеку ударних БпЛА ворога у Рівненській, Волинській, Львівській та Тернопільскій областях.
Місцеві жителі повідомили про звуки вибухів на півдні Рівненщини.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що внаслідок обстрілу окупантів у Херсоні загинула 16-річна Влада Веремеєнко. Її серце зупинилося у лікарні.
Крім того, ми раніше інформували, що російські окупанти тричі обстріляли Нікопольщину в ніч проти 9 серпня, внаслідок чого є загиблий, поранені та руйнування.
Читайте також:
- В Україні вчергове оголошено масштабну повітряну тривогу: причина
- В Україні втретє за день оголошено масштабну повітряну тривогу: в ЗСУ попередили про ракетні загрози
- Росіяни протягом доби 12 разів обстріляли Сумську область