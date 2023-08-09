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В Україні вчергове оголошено масштабну повітряну тривогу: причина

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
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В Україні вчергове оголошено масштабну повітряну тривогу: причина

В Україні масштабна повітряна тривога / Фото: ТСН.ua

Українців закликають реагувати на сирену.

В Україні вночі 9 серпня вчетверте за день оголосили масштабну повітряну тривогу. Існує загроза ракетних ударів, а на Сумщині фіксують ударні дрони. 

Про це свідчить Мапа повітряних тривог. 

Повітряну тривогу по всій території України оголосили о 23:24. Відомо про черговий виліт російського МіГ-31, який є носієм ракет "Кинджал". 

"УВАГА Вся Україна - ракетна небезпека! Зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка. Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги!", - повідомили у Повітряних силах ЗСУ. 

Повітряна тривога 9 серпня / ©
Повітряна тривога 9 серпня

Крім того російські терористи запустили у бік України ударні дрони. 

"Увага! Сумська область - загроза застосування ворогом ударних БпЛА", - повідомили у ПС ЗСУ. 

Доповнюється. 

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Дата публікації
Перегляди
1159
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