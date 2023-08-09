В Україні вчергове оголошено масштабну повітряну тривогу: причина

В Україні вночі 9 серпня вчетверте за день оголосили масштабну повітряну тривогу. Існує загроза ракетних ударів, а на Сумщині фіксують ударні дрони.

Про це свідчить Мапа повітряних тривог.

Повітряну тривогу по всій території України оголосили о 23:24. Відомо про черговий виліт російського МіГ-31, який є носієм ракет "Кинджал".

"УВАГА Вся Україна - ракетна небезпека! Зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка. Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги!", - повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Повітряна тривога 9 серпня

Крім того російські терористи запустили у бік України ударні дрони.

"Увага! Сумська область - загроза застосування ворогом ударних БпЛА", - повідомили у ПС ЗСУ.

Доповнюється.