В Эквадоре на митинге жестоко застрелили кандидата в президенты

В Эквадоре кандидата в президенты страны Фернандо Вильявисенсио сразу после завершения предвыборного митинга.

Об этом информирует издание El Universo.

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В сообщении указывается, что политик проводил встречу с избирателями в столице Кито. После завершения митинга неизвестный открыл стрельбу, когда Вильявисенсио сел в автомобиль.

Сообщается, что нападающий трижды попал в голову политика, скончавшегося в карете скорой по дороге в больницу.

Кроме Вильявисенсио, нападающий также ранил восемь участников митинга.

Действующий президент государства Гильермо Лассо подтвердил смерть политика. Глава государства пообещал разобраться в трагедии.

По данным предвыборного опроса, он мог пройти во второй тур выборов, набрав 13,2% голосов избирателей вместе с левоцентристским политиком Луисой Гонсалес, за которую готовы проголосовать 26,6%.

Напомним, ранее сообщалось, что из-за сильных дождей в городе Алаусе в Эквадоре оползнем было разрушено 57 зданий. По меньшей мере 23 человека погибли.

Кроме того, мы ранее информировали, что в Эквадоре произошло сильное землетрясение магнитудой 6,9, которое могли ощутить более 13 млн человек.

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