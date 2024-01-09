Харьков снова под ракетными ударами: детали

По предварительным данным, оккупанты нанесли удары по Харькову с ЗРК С-300 с территории Белгорода.

Поздним вечером 9 января российские оккупанты снова обстреляли Харьков.

Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.

"Харьков – под ракетными ударами", – лаконично отметил он, не указав деталей.

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов добавил, что российские войска нанесли удары по Харькову, по предварительным данным, с ЗРК С-300 с территории Белгорода.

По состоянию на момент публикации новости было без пострадавших. Информация о разрушениях в Харькове и области уточняется.

Ранее в ОВА рассказали, что российские оккупанты начали активнее обстреливать населенные пункты в Харьковской области.

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