Харьков снова под ракетными ударами: детали

По предварительным данным, оккупанты нанесли удары по Харькову с ЗРК С-300 с территории Белгорода.
Поздним вечером 9 января российские оккупанты снова обстреляли Харьков.
Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.
"Харьков – под ракетными ударами", – лаконично отметил он, не указав деталей.
Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов добавил, что российские войска нанесли удары по Харькову, по предварительным данным, с ЗРК С-300 с территории Белгорода.
По состоянию на момент публикации новости было без пострадавших. Информация о разрушениях в Харькове и области уточняется.
Ранее в ОВА рассказали, что российские оккупанты начали активнее обстреливать населенные пункты в Харьковской области.
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