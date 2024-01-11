Астрологічний прогноз на 11 січня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: нинішній день – основа всього місяця, тому важливо закладати позитивну програму на майбутнє – можна складати плани, загадувати бажання та мрії – все задумане обов'язково здійсниться.

Символ дня: Свічка.

Стихія дня: Вода.

Щасливий день: 1.

Щасливий колір дня: червоний, пурпуровий.

Щасливі камені дня: гірський кришталь (вважається, що камінь підкреслює шляхетність свого власника), діамант (надає впевненості у собі та своїх силах, позбавляє проблем із психкою).

За яку частину тіла відповідає: лицьова частина голови та обличчя.

Хвороби дня: під ударом перебуває лицьова частина голови та обличчя — саме пов'язані з цією частиною тіла недуги можуть виявитися особливо небезпечними. Необхідно також остерігатися інфекцій – їх легко підхопити і важко вилікувати.

Харчування дня: день сприятливий для очищення організму, тому піст, голодування та детокс-дієта виявляться максимально ефективними – вони позбавлять організм шлаків і токсинів.

Стрижка дня: від стрижки краще відмовитись.

Магія та містика дня: один із найкращих у місячному календарі днів для створення талісманів та оберегів.

Сни дня: сни нинішньої ночі часто стають віщими, тому добрими треба поділитися з кимось із близьких, а про погані намагатися забути – тоді вони не збудуться.

Табу дня: не можна допускати поганих думок і навіть під впливом емоцій бажати комусь зла.

Цитата дня: «Живи, зберігаючи спокій. Прийде – весна і квіти розпустяться самі» (китайське прислів'я).

Читайте також: