У Підмосков'ї спалахнула велика пожежа

Для гасіння використовуються три пожежні гідранти.

У Підмосков'ї вогнеборці МНС Росії гасять велику пожежу.

Про це інформують пожежники у соціальних мережах.

У селищі Обухово РФ горить покрівля цеху з виробництва полімерної продукції на 8000 квадратних метрів.

До прибуття пожежних персонал самостійно вийшов надвір. За попередньою інформацією, постраждалих немає.

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Для гасіння використовуються три пожежні гідранти. Також прокладено 40-метрову магістральну лінію від річки Клязьми. Роботи ускладнюються високим пожежним навантаженням будівлі.

Загалом на місці працюють близько 120 фахівців та 36 одиниць техніки.

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