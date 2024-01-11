У Підмосков'ї спалахнула велика пожежа

Для гасіння використовуються три пожежні гідранти.
У Підмосков'ї вогнеборці МНС Росії гасять велику пожежу.
Про це інформують пожежники у соціальних мережах.
У селищі Обухово РФ горить покрівля цеху з виробництва полімерної продукції на 8000 квадратних метрів.
До прибуття пожежних персонал самостійно вийшов надвір. За попередньою інформацією, постраждалих немає.
Для гасіння використовуються три пожежні гідранти. Також прокладено 40-метрову магістральну лінію від річки Клязьми. Роботи ускладнюються високим пожежним навантаженням будівлі.
Загалом на місці працюють близько 120 фахівців та 36 одиниць техніки.
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